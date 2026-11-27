SHANGHAI (ANP) - Voor het eerst zijn de zeer geavanceerde Blackwell-chips van Nvidia gevonden bij een Chinees datacenter dat in verband staat met Alice Huang, de vermeende Chinese spion met wie Nvidia-topman Jensen Huang een affaire had. Dat meldt persbureau Bloomberg na eigen onderzoek.

Deze geavanceerde chips van Nvidia mogen niet naar China zonder Amerikaanse toestemming, maar smokkelen komt veel voor. Het was nog niet eerder aangetoond dat de Blackwell-processors ook hun weg vonden naar Alice Huang of Megaspeed, het datacenterbedrijf waar ze bestuurder van was.

De Blackwell-serie was tot voor kort Nvidia's meest geavanceerde voor datacenters en is nu ook aangetroffen in het Yangtze River Delta Project in Shanghai. Megaspeed gebruikte in 2024 een impressie van deze locatie voor een presentatie aan investeerders. Het bedrijf Shanghai Shuoyao, dat de hardware leverde aan het datacenter, heeft toegegeven een samenwerkingspartner te zijn van Megaspeed. De partijen weigerden vragen van Bloomberg te beantwoorden.