DEN BOSCH (ANP) - Partijen in de Brabantse provinciale politiek willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de plannen rond Moerdijk. Liefst nog in 2027, want mensen zitten al veel te lang in onzekerheid, klonk het vrijdag tijdens een vergadering in het provinciehuis.

Gedeputeerde Wilma Dirken (ruimte) begrijpt dat, maar wil geen valse verwachtingen wekken. "We stoppen met het steeds noemen van datums. Het helpt niet als er een datum is en dat daar dan toch mee moet worden geschoven."

Statenleden willen dat behoud van het dorp Moerdijk uitgangspunt wordt in de verdere gesprekken met het Rijk. Het ongeveer 1100 zielen tellende dorp zou eerst moeten wijken voor uitbreidingsplannen van haven en industrie, maar kan nu waarschijnlijk toch blijven, omdat het kabinet denkt dat daar minder ruimte voor nodig is.