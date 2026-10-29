Bloomberg: Ray-Ban-erfgenaam weigert miljardenbod van stiefbroer

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Rocco Basilico, erfgenaam van het bedrijf achter onder meer brillenmerk Ray-Ban, heeft een bod van 3,5 miljard euro afgeslagen voor zijn belang van 12,5 procent in Delfin Sarl, zeggen ingewijden. Delfin Sarl is de investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie achter EssilorLuxottica, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van oogzorg. Het concern is eigenaar van onder meer de brillenmerken Ray-Ban, Oakley en Persol, evenals de opticiensketen Pearle Opticiens.

Het bod werd uitgebracht door zijn stiefbroer Leonardo Maria Del Vecchio, aldus de bronnen, die anoniem willen blijven. De beursgenoteerde belangen van Delfin vertegenwoordigen een marktwaarde van ruim 40 miljard euro.

Het bod is de nieuwste poging van Leonardo Maria, de zoon van EssilorLuxottica-oprichter Leonardo Del Vecchio naar wie hij is vernoemd, om zijn belang in de familieholding uit te breiden. Eerder dit jaar vertrok hij bij het brillenconcern nadat een poging was mislukt om twee andere kinderen van Del Vecchio uit te kopen.