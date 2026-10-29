Anoma van der Veere wordt NOS-correspondent Zuidoost-Azië

Anoma van der Veere is de nieuwe NOS-correspondent in Zuidoost-Azië. De 37-jarige verslaggever was al correspondent in Japan en breidt zijn werkgebied uit, meldt de NOS. Van der Veere vervangt Mustafa Marghadi, die vijf jaar lang als NOS-correspondent werkte vanuit Jakarta.

Volgens Van der Veere is Zuidoost-Azië "een gebied vol contrasten, waar de grote verhalen van deze tijd zich afspelen: de machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten, de druk op de democratie en de gevolgen van klimaatverandering".

Van der Veere woont nog in Tokio, maar verhuist volgens de NOS naar Bangkok. Het is niet duidelijk wat Marghadi hierna gaat doen.