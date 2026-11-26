WALLDORF (ANP) - Het Duitse softwareconcern SAP bereidt een plan voor om minimaal 10.000 banen te laten verdwijnen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf wil meer inzetten op kunstmatige intelligentie (AI), aldus de bronnen.

Wereldwijd heeft SAP meer dan 110.000 mensen in dienst. Dat zou betekenen dat zeker 9 procent van het wereldwijde personeelsbestand verdwijnt. Ook in Nederland heeft het bedrijf mensen in dienst. Wat er met die arbeidsplaatsen gebeurt, is nog niet bekend.

Volgens de ingewijden worden alle afdelingen gevraagd om na te gaan waar gesneden kan worden in het personeel. De verwachting is dat het bedrijf de maatregel tegelijk met zijn jaarresultaten eind januari aankondigt, net als bij eerdere grote herstructureringen.

Het softwareconcern wilde tegenover Bloomberg niet reageren op de vraag of er banen worden geschrapt.