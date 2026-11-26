Prins Constantijn heeft donderdag de Prins Claus Impact Award uitgereikt aan de Ghanese kunstenaar, dichter en onderwijzer kąrî'kạchä seid'ou. Dat deed hij in het Koninklijk Paleis in Amsterdam onder toeziend oog van onder anderen zijn moeder prinses Beatrix, zijn broer koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Constantijn is erevoorzitter van het Prins Claus Fonds dat dit jaar dertig jaar bestaat. Ook zijn vrouw prinses Laurentien en hun drie kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore woonden de uitreiking bij. Verder waren prinses Mabel en haar dochters Luana en Zaria aanwezig. Prinses Ariane was ook aangekondigd, maar zij was afwezig. De Rijksvoorlichtingsdienst gaf daarvoor geen reden.

De koninklijke familie nam vooraan plaats in de Burgerzaal. De ceremonie werd geopend met een muzikaal optreden van de Colombiaanse geluidkunstenaar Leonel Vásquez. Ook werd er stilgestaan bij het 30-jarig bestaan van het fonds, onder meer door een video. Daarnaast gaf de Marokkaanse rapper Khtek een optreden. Zij vroeg het publiek om de zaklamp van hun telefoon aan te doen en in de lucht te houden. Veel leden van de koninklijke familie deden enthousiast mee.

Impact Award

Prins Constantijn overhandigde de prijs aan kąrî'kạchä seid'ou voor zijn vernieuwende manier van lesgeven in de kunst. Volgens het fonds heeft hij veel betekend voor de ontwikkeling van de kunst in Ghana en de rest van West-Afrika. De kunstenaar nam de award onder luid gejuich in ontvangst.

Prins Claus kreeg het fonds in 1996 cadeau voor zijn 70e verjaardag. Met de prijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt, eert het fonds kunstenaars die met hun werk bijdragen aan maatschappelijke verandering in hun land.