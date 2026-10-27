Boeing zakt op Wall Street na verlaging leveringsdoel

NEW YORK (ANP) - Boeing is dinsdag met een flink verlies geëindigd op de aandelenbeurs in New York. De Amerikaanse vliegtuigbouwer, die dinsdag met kwartaalresultaten kwam, verlaagde zijn leveringsdoelstelling voor dit jaar. Boeing zei meer tijd nodig te hebben om hogere productiesnelheden te kunnen realiseren.

Tijdens een gesprek met analisten zeiden bestuurders van Boeing volgens persbureau Bloomberg dat het bedrijf zijn doel van vijfhonderd vliegtuigen van het type 737 Max niet zal halen en dat het doel van de 787 Dreamliner eerder aan de ondergrens van de prognose zal uitkomen. Het aandeel Boeing verloor 10,7 procent op Wall Street, de grootste koersdaling op een dag sinds april 2025.

De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 52.377,57 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent tot 7722,60 punten. Techbeurs Nasdaq sloot 1,2 procent hoger naar 26.477,81 punten. Maandag waren plussen tot 0,8 procent op de borden te zien.