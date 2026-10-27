Belgische actrice kust koningin Mathilde tijdens paleisceremonie

De Belgische actrice Chris Lomme heeft dinsdag voor een opvallend moment gezorgd in het Koninklijk Paleis in Brussel. Lomme ontving van koning Filip het ereteken van Commandeur in de Kroonorde voor haar verdiensten. Vervolgens liep de actrice naar koningin Mathilde, die ze twee kussen gaf, is te zien in een video van het Belgische Focus WTV. Volgens Vlaamse media week de actrice daarmee af van het protocol.

Andere laureaten volgden kort daarna het voorbeeld van de 87-jarige Lomme. Onder de aanwezigen waren onder anderen de Belgische modeontwerper Ann Demeulemeester en voormalig verpleegkundige Kaloma Bamiriyo. Zij ontving een adellijke titel voor haar inzet voor humanitaire projecten in Congo. Op foto's is te zien hoe ze de koningin omhelst.

In totaal werden acht mensen onderscheiden met een ereteken. Nog eens tien anderen kwamen naar het paleis, omdat zij een adellijke titel of erkenning van de Belgische koning kregen.