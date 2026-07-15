Boekingssite Secureholiday en duizenden Nederlanders dupe datalek

TOULOUSE (ANP) - De Franse campingboekingssite Secureholiday heeft te maken gehad met een cyberaanval, waarbij de gegevens van 41.577 Nederlanders zijn gelekt. Dat bevestigt topman Manuel Mirabel van moederbedrijf Ctoutvert in een reactie aan EenVandaag, dat eerder woensdag over de aanval schreef.

Hij meldt dat een hacker eind februari toegang heeft gekregen tot het systeem van een derde partij. Daarbij zijn volgens hem namen, bestemmingen, e-mailadressen, boekingsgegevens en de hoogte van het bedrag dat is betaald buitgemaakt. Data over betaalpassen en bankinformatie zouden niet in handen van de aanvaller zijn gekomen. Hij stelt dat alle gedupeerden zijn geïnformeerd door hun camping.

Het lek zou ongeveer vijfhonderd campings hebben getroffen in meerdere Europese landen, met name in Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim de helft van de getroffen kampeerders is Frans. Het gaat om een deel van de boekingen die tussen oktober en eind februari zijn gedaan.