Lily Allen schaalt optredens Amerikaanse tournee af

Lily Allen heeft een aantal optredens van haar aankomende Amerikaanse tournee afgeschaald. De Britse singer-songwriter heeft ervoor gekozen om een aantal shows in kleinere zalen te spelen in plaats van in arena's.

Onder meer een concert in Chicago van de zangeres zal nu plaatsvinden op een kleinere locatie. Ze zou oorspronkelijk in het United Centre spelen met een capaciteit van 23.500 bezoekers, maar die show is verplaatst naar het Chicago Theatre met een capaciteit van 3500. Een optreden van Allen in Montreal is helemaal geschrapt.

Allen gaf geen uitleg voor de wijzigingen in haar tour, al suggereren mensen online dat er niet genoeg tickets verkocht zouden zijn. De zangeres liet weten dat mensen die al tickets hadden voor de gewijzigde shows hun geld terugkrijgen en automatisch toegang krijgen tot de voorverkoop voor nieuwe showdata.

De Britse zangeres is momenteel bezig aan haar tournee Lily Allen Performs West End Girl, naar haar nieuwste studioalbum. De Amerikaanse tournee begint op 3 september in New York.