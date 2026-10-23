Boodschappenbezorging Albert Heijn hervat

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn bezorgt vrijdag voor het eerst in bijna twee weken weer boodschappen bij mensen thuis. De capaciteit is nog niet terug op het oude niveau. De supermarktketen kan nu een derde van de normale hoeveelheid leveringen aan, laat een woordvoerster weten.

Een eerste groep vaste klanten kon donderdag weer een bestelling plaatsen en volgens de supermarktketen worden er nu "orders uitgeleverd zoals gepland" en zijn de vooruitzichten voor de rest van de dag goed. "De eerste bezorgingen vinden plaats sinds vanochtend 07.00 uur", aldus de woordvoerster van de supermarktketen.

Klanten konden na het cybersecurityincident bij het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, geen boodschappen meer bestellen. Vanwege het incident haalde Ahold preventief bepaalde systemen offline. Daardoor waren de websites en apps van merken een week onbereikbaar. Het concern heeft aangifte gedaan bij de politie van het incident.