Vierdelige docuserie over hardcore en hardstyle bij PowNed

Omroep PowNed lanceert op 29 oktober een vierdelige documentaireserie over de oorsprong en opkomst van hardcore en hardstyle. HARD, zoals de serie heet, is vanaf die datum in zijn geheel te streamen op NPO Start.

"HARD laat zien hoe een undergroundbeweging eerst werd verguisd, daarna werd uitgemolken en uiteindelijk uitgroeide tot cultureel erfgoed", deelt de omroep in een aankondiging. Aan het woord komen onder anderen Paul Elstak, The Prophet, MC Da Mouth of Madness en Duncan Stutterheim.

De reeks is een samenwerking van de makers van De Taxioorlog (2024) en Arne van Terphoven, auteur van onder meer muziekboeken als Uit Het Hard, Multigroove en Wat de fok, ouwe.