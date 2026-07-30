Bouwer BAM profiteert van energietransitie en boekt meer winst

BUNNIK (ANP) - Bouwconcern BAM heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink opgevoerd. De bouwer profiteerde van projecten in de energietransitie en voor de Nederlandse woningbouw en defensie. Tegelijkertijd bleef het grootste bouwbedrijf van Nederland streng op de kosten letten.

De omzet nam in de eerste zes maanden met 3 procent toe tot 3,5 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst steeg met 25 procent naar 127 miljoen euro. Het orderboek nam wel licht af tot 12,6 miljard euro.

"Onze resultaten werden gedreven door gedisciplineerde groei in aantrekkelijke marktsegmenten met een sterke vraag, zoals de energietransitie, de Nederlandse woningmarkt en defensie. We blijven ons richten op langdurige klantrelaties en terugkerende activiteiten, terwijl we strikte kostendiscipline blijven toepassen", aldus topman Ruud Joosten in een toelichting.

In Nederland liet de tak civiele techniek sterke groei zien. De omzet steeg daar met 10 procent, onder meer dankzij projecten in de energietransitie.