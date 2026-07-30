Grammy-baas verdedigt nieuwe categorie na boycot BTS

Harvey Mason jr., de baas van de organisatie achter de Grammy Awards, is "verdrietig" dat de Zuid-Koreaanse popsensatie BTS heeft besloten geen muziek in te sturen voor de komende awardceremonie. Dat zei de Grammy-baas in een verklaring die op Instagram werd gedeeld.

De leden van BTS maakten hun besluit dinsdag bekend. "We hopen dat muziek gehoord en gewaardeerd kan worden om wat het is, in plaats van onderverdeeld te worden op basis van regio of taal", schreven ze onder meer. Het besluit werd gezien als protest tegen de prijs voor Best Asian Pop Music Performance, een van de nieuwe categorieën die vanaf 2027 wordt toegevoegd.

Mason verdedigt in zijn bericht het toevoegen van die nieuwe categorie. "De categorie Asian Pop is in het leven geroepen om de diepgang, diversiteit en buitengewone groei van de popmuziek uit Azië te vieren", schrijft hij onder meer. Hij benadrukte ook dat muziek insturen voor deze categorie niet betekent dat een artiest wordt uitgesloten voor de belangrijke algemene categorieën, zoals album of song van het jaar.

BTS is sinds 2013 actief en groeide sindsdien uit tot een van de grootste bands ter wereld. De band werd al meerdere keren genomineerd voor een Grammy, maar won nog nooit. Dit jaar bracht BTS het nieuwste album Arirang uit, dat in meerdere landen de hitlijsten aanvoerde.