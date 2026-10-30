Branche cryptobedrijven: Nederlandse impact Binance-hack is klein

DEN HAAG (ANP) - De impact van de hack bij 's werelds grootste cryptobeurs Binance voor Nederlandse cryptobeleggers is vermoedelijk klein. Dat zegt voorzitter Mauro Halve van de Nederlandse Vereniging Cryptodienstverleners (NVC), de brancheorganisatie voor gereguleerde Nederlandse cryptobedrijven. "Het is al langer verboden om op Binance te handelen. Daarom schatten wij de kans heel laag in dat Nederlanders hier last van hebben."

Binance kampt met een "veiligheidsincident", waarbij zeker 6 miljard dollar betrokken is. Het cryptoplatform heeft miljarden aan tegoeden bevroren en alle opnames tijdelijk stopgezet.

Het cryptoplatform is sinds 2023 weg uit Nederland, omdat het bedrijf van De Nederlandsche Bank (DNB) geen toestemming kreeg om hier te ondernemen. Dat maakt het heel moeilijk, zo niet bijna onmogelijk, voor Nederlanders om nog te handelen op het platform, legt Halve uit. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om via een betaalsysteem als iDEAL geld over te maken naar het platform en blokkeren veel dienstverleners reguliere overboekingen.