Duitse economie groeit 0,2 procent, iets sterker dan verwacht

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,2 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis in een snelle raming. Daarmee viel de groei van de grootste economie van Europa sterker uit dan verwacht, want economen hadden op 0,1 procent groei gerekend.

De economische groei van de belangrijkste handelspartner van Nederland zwakte wel wat af in vergelijking met het tweede kwartaal, want toen kwam de groei uit op 0,3 procent. Volgens Destatis was er sprake van een merkbare afzwakking van de positieve trend voor de Duitse export in vergelijking met de eerste zes maanden.

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar liet het Duitse bruto binnenlands product (bbp) een plus van 1,2 procent zien.