SÃO PAULO (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers op de beurs in São Paulo reageerden maandag enthousiast op het nieuws dat Flávio Bolsonaro de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen had gewonnen. Bolsonaro wordt als marktvriendelijker gezien dan opponent en zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro deed het beter dan de peilingen hadden verwacht en is nu de favoriet voor de tweede ronde later deze maand.

De Ibovespa, de hoofdindex van de beurs in São Paulo, steeg bij de opening 8 procent naar een recordhoogte. Ook de Braziliaanse munt werd meer waard.

De verwachting is dat Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, eerder zal bezuinigen om onder meer de dubbelcijferige rente omlaag te krijgen. Lula is terughoudend geweest om bezuinigingen toe te zeggen.

Beleggers hadden er over het algemeen op gerekend dat Lula zou winnen. Bolsonaro kreeg 47 procent van de stemmen, tegen 45 procent voor Lula. Omdat Bolsonaro minder dan 50 procent van de stemmen behaalde, is er een tweede ronde op 25 oktober.