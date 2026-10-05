De Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut en schrijver Esther Perel komt volgend jaar naar Nederland met haar nieuwe liveshow Strangers, Friends and Lovers. Perel staat op 17 februari in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, heeft organisator Greenhouse Talent maandag bekendgemaakt.

Tijdens de voorstelling staat Perel stil bij menselijke relaties en de manieren waarop mensen verbinding met elkaar aangaan. De psychotherapeut houdt zich al ruim veertig jaar bezig met thema's als relaties, romantiek en ontrouw.

Perel is onder meer bekend van haar boeken Mating in Captivity en The State of Affairs, die in meer dan dertig talen verschenen. Ook maakt ze de podcast Where Should We Begin? en gaf ze verschillende TED Talks over relaties.