LONDEN (ANP/RTR) - De cyberaanvallen op supermarktkoelingen in Europa zijn mogelijk een voorbode van steeds vaker voorkomende verstoringen. Dat zei het hoofd van de Britse cybersecuritydienst dinsdag. Volgens hem zullen dit soort incidenten toenemen doordat verouderde technologie de ontwikkelingen van hackers niet kan bijhouden.

Maandag werden koelkasten en vriezers in supermarkten in onder meer Zweden, België, Frankrijk en Ierland getroffen door cyberaanvallen. Daarbij kwamen kwetsbaarheden in IT-systemen aan het licht, waardoor winkels grote hoeveelheden voedsel moesten weggooien.

Richard Horne, hoofd van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), noemde het incident "slechts het topje van de ijsberg". "Er zijn zoveel kwetsbaarheden die in sommige gevallen als het ware liggen te wachten om misbruikt te worden", zei hij dinsdag. "Het grootste risico op korte termijn is een enorme toename van het aantal cyberincidenten."