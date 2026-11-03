ZÜRICH (ANP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino is "zeer bedroefd" door het overlijden van de Spaanse voetballer Jesús de Miguel van CD Tenerife. De aanvaller kwam maandag hard in botsing met doelman Jesús Owono van FC Andorra en overleed dinsdag in het ziekenhuis.

Infantino noemt het heengaan van De Miguel "een ware tragedie". "Hij zal enorm worden gemist door zijn familie, vrienden en iedereen die hem kende", liet Infantino weten aan het ANP. "Namens de FIFA en de wereldwijde voetbalgemeenschap betuigen wij onze oprechte deelneming aan zijn familie, zijn naasten en iedereen bij CD Tenerife in deze ontzettend moeilijke tijd. Moge hij in vrede rusten."