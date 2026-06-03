LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Google moet van de Britse mededingingsautoriteit aanpassingen doorvoeren rond de AI-samenvattingen in zijn zoekresultaten. Dat moet leiden tot eerlijkere deals voor uitgevers en consumenten en de zoekdiensten van Google in het Verenigd Koninkrijk verbeteren, meldt de Competition and Markets Authority (CMA) woensdag.

Het bedrijf moet uitgevers, zoals nieuwsorganisaties, de kans geven om te voorkomen dat hun inhoud wordt gebruikt voor AI-functies in zoekopdrachten. Dat geeft uitgevers volgens de Britse toezichthouder een sterkere onderhandelingspositie voor overeenkomsten met Google. De waakhond spreekt van een wereldprimeur.

Ook moet het bedrijf ervoor zorgen dat AI-gegenereerde zoekresultaten goed aan uitgevers worden toegeschreven met duidelijke links. Google krijgt negen maanden de tijd om de wijzigingen door te voeren.

De maatregel komt op een moment dat Google steeds meer concurrentie ondervindt van chatbots als ChatGPT.