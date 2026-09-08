LONDEN (ANP/RTR) - Grote Britse luchthavens kampen dinsdag met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS). Daardoor lopen vertrekkende vluchten op onder meer Londen Heathrow vertraging op. Dat geldt ook voor onder meer de Londense luchthavens Gatwick en Stansted en Manchester Airport.

NATS meldt op zijn website dat het probleem in het vluchtverwerkingssysteem zit. "Onze technici zijn ter plaatse en werken met spoed om de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk te hervatten. Vluchten vertrekken nog steeds en het luchtruim is open, maar het herstel zal enige tijd in beslag nemen."

Het probleem heeft ook buiten het Verenigd Koninkrijk impact. De luchthaven van Dublin liet weten dat vertrekkende en aankomende vluchten erdoor zijn getroffen. De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet waarschuwt voor vertragingen bij vluchten in heel Europa.