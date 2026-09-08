Ongehoord Nederland-presentatrices Raisa Blommestijn en Arlette Adriani hebben met afschuw kennisgenomen van het voorgenomen besluit van minister Rianne Letschert om de licentie van de omroep in te trekken. Adriani spreekt op X van "een gevaarlijke ontwikkeling" en Blommestijn noemt het ingrijpen van de overheid "Noord-Koreaans".

"Voor iedereen die nu in zijn vuistje lacht: vergis je niet, dit is een gevaarlijke ontwikkeling", aldus Adriani. "Het is walgelijk om je op deze manier te verkneukelen over het verdwijnen van een geluid dat je niet zint. Maar weet één ding: wij laten ons niet zomaar het zwijgen opleggen. Wij strijden door."

Blommestijn zegt dat Letschert met dit besluit "kritiek op de overheid verbiedt". "De Nederlandse overheid snoert journalisten, die hen niet naar de mond praten, de mond. En erger nog: u als Nederlands burger mag niet eens vrij luisteren/kijken naar een ander geluid", schrijft ze. "Overheidsingrijpen van dit soort in de vrije journalistiek ís Noord-Koreaans. Dit heeft niets meer met democratie te maken."