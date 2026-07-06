LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse financiële toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) wil meer bevoegdheden krijgen voor strikter toezicht op AI-gebruik bij het adviseren van mensen bij persoonlijke financiële beslissingen zoals sparen, lenen of beleggen. Daarvoor pleit directeur Sheldon Mills, die bij de FCA verantwoordelijk is voor consumentenbescherming en mededinging, in een interview met zakenkrant Financial Times.

Volgens Mills maken veel mensen in het Verenigd Koninkrijk al gebruik van AI-advies op financieel gebied. Hij zegt dat daar voordelen, maar ook risico's aan zijn verbonden. Het voordeel is dat mensen grondiger geadviseerd kunnen worden dan normaal, maar risico's zijn bijvoorbeeld oplichting en fraude door AI-deepfakes en doordat gegevens van mensen worden gehackt door cyberaanvallen.

De FCA moet volgens hem daar meer toezicht op kunnen houden. Mills stelt dat toezichthouders in een soort "wapenwedloop" zijn verwikkeld met AI-gebruik in financiële dienstverlening.