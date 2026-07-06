Jesse Eisenberg zou graag een rol spelen in een vierde film van Now You See Me. "Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als wanneer ik die rol speel", vertelt de 42-jarige acteur, die een hoofdrol had in de eerste drie delen van de filmreeks, in een interview met The Wrap.

"Eerlijk gezegd zou ik niets liever doen dan Now You See Me 4. Meestal speel ik depressieve personages, waar ik zelf ook neerslachtig van word, maar als ik die zelfverzekerde, arrogante goochelaar mag spelen, loop ik aan het eind van de dag weg met het gevoel: 'Dat was geweldig'", aldus de acteur.

De filmserie gaat over illusionisten die als groep hun trukendoos gebruiken voor het plegen van overvallen op rijke mensen. Naast Eisenberg spelen ook onder meer Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman en Isla Fisher in de films. De eerste drie delen kwamen uit in 2013, 2016 en 2025. Volgens Deadline zijn er plannen voor een vierde film.