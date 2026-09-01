SAN FRANCISCO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - AI-bedrijf Anthropic heeft een clouddeal van 35 miljard dollar gesloten met Lambda, een door Nvidia gesteunde cloudprovider. Dit maakt deel uit van een plan om de capaciteit voor toepassingen van kunstmatige intelligentie in hoog tempo uit te breiden, meldden verschillende Amerikaanse media op basis van bronnen.

De deal is de zoveelste grote deal waarbij Nvidia, 's werelds grootste leverancier van AI-chips, betrokken is. Anthropic is uitgegroeid tot een van de belangrijkste afnemers van datacentervermogen.

De maker van chatbot Claude legde onlangs al 45 miljard dollar neer om capaciteit te huren bij Nscale. Afgelopen maanden sloot het bedrijf eveneens clouddeals ter waarde van 50 miljard dollar met Fluidstack en 45 miljard dollar met SpaceX van Elon Musk.

Anthropic wilde geen commentaar geven. Het is verwikkeld in een race met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI om klanten binnen te halen en de omzet te vergroten. Beide rivalen stevenen af op een beursgang.