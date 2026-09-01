Doja Cat heeft in het verleden problemen gehad met alcohol en drugs. Dat vertelt de Amerikaanse artiest in meerdere video's op TikTok. "Alcohol is iets waar ik absoluut een probleem mee heb gehad. Ik was nooit alcoholist, maar ik heb zeker problemen gehad."

Volgens de 30-jarige artiest zorgde drank er onder meer voor dat negatieve gedachten werden versterkt. "Ik gebruikte het internet om bevestiging te zoeken voor de negatieve gedachten in mijn hoofd, die vervolgens werden aangewakkerd door alcohol." Ook vertelt ze dat ze acht jaar geleden cocaïne gebruikte. "Ik heb geworsteld met cocaïne, maar dat ligt ver achter me."

De zangeres, bekend van nummers als Woman en Kiss Me More, hoopt dat anderen iets aan haar ervaringen hebben. "Als ik iemand iets kan leren, dan wil ik in ieder geval zeggen dat het niet goed is om die twee dingen met elkaar te combineren."