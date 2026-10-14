BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie voert gesprekken met China om vrijstelling te krijgen van sancties die het voortbestaan van het Duitse bedrijf Sindlhauser Materials bedreigen. Dat zeggen ingewijden die bekend zijn met de onderhandelingen tegen persbureau Bloomberg. Het bedrijf is een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.

In ruil daarvoor zou de EU de handelsbeperkingen willen opheffen die zij heeft opgelegd aan een niet nader genoemd Chinees bedrijf dat ervan wordt beschuldigd Rusland te helpen bij de oorlog tegen Oekraïne.

China legde in juli sancties op aan Sindlhauser, een klein Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in precisieproductie en geavanceerde coatings voor de halfgeleiderindustrie en andere sectoren. Ook dertien andere Europese bedrijven werden hierdoor geraakt. De Chinese maatregelen waren een reactie op een nieuw sanctiepakket van de EU tegen Rusland.

Afhankelijkheid

Sindlhauser is afhankelijk van Chinese leveringen van zeldzame aardmetalen en andere kritieke mineralen. Als de Chinese sancties van kracht blijven, dreigt het bedrijf de komende maanden failliet te gaan, aldus de ingewijden.

Dat China juist een minder bekend bedrijf als Sindlhauser aanpakt, laat zien hoe ver Beijing gaat om te ontdekken waar de Europese economie kwetsbaar is. De Europese Commissie, Sindlhauser en het Chinese ministerie van Handel hebben niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar van Bloomberg.