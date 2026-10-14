De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn woensdagmiddag aangekomen in Melilla, een Spaanse strook land omgeven door Marokko. Dat meldt de Spaanse omroep RTVE. Het koningspaar werd tijdens het tweede deel van het historische bezoek aan twee Spaanse exclaves verwelkomd door duizenden toeschouwers.

De belangstellenden verzamelden zich woensdag op het Plaza de España om het koningspaar met vlaggen en tekeningen te verwelkomen. De vorsten namen voordat ze het Palacio de la Asamblea betraden uitgebreid de tijd om foto's te maken en handen te schudden. In het paleis werd aan Felipe voor zijn loyaliteit aan de stad de Llave de Oro, oftewel de Gouden Sleutel van Melilla, overhandigd.

Het bezoek van Felipe en Letizia volgt 2,5 maanden na de massale toestroom van migranten uit Marokko naar Ceuta. Deze Spaanse exclave werd dinsdag bezocht door het koningspaar. Felipes vader Juan Carlos was in 2007 het laatste lid van het Spaanse koningshuis dat een bezoek bracht aan de exclaves.