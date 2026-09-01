WASHINGTON (ANP/RTR) - De Chinese rederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur aan boord van haar schepen om militaire communicatie af te luisteren vlakbij de kusten van doelwitten, waaronder de Verenigde Staten. Dat hebben twee hoge functionarissen uit de regering-Trump gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hen zou het Chinese staatsbedrijf al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor de Chinese overheid.

Het Pentagon plaatste COSCO in januari 2025 al op zijn lijst van bedrijven die banden hebben met het Chinese leger. Daardoor kan het bedrijf geen aanspraak maken op opdrachten van de Amerikaanse overheid. Desondanks blijft COSCO een van de grootste rederijen ter wereld en heeft het diverse samenwerkingsverbanden voor terminaldiensten voor containerschepen in Amerikaanse havens.

COSCO reageerde tegenover Reuters niet op een verzoek om een reactie. De Chinese ambassade in Washington wees de nieuwe Amerikaanse beweringen van de hand. Het zou om zwartmaken van China gaan, dat "volkomen ongegrond" is.