Acteur Marouane Meftah is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor twee geweldsincidenten. De 22-jarige acteur, bekend van onder meer de serie Mocro Maffia, moet daarnaast schadevergoedingen van 4500 en 3600 euro betalen aan de twee slachtoffers.

Bij het eerste incident, in september 2024, sloeg Meftah tijdens een voetbalwedstrijd een man met zijn vuist in het gezicht. In februari 2025 raakte hij als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd betrokken bij een tweede incident. Daarbij sloeg hij een keeper met een motorhelm.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist. Het OM verdacht Meftah van zware mishandeling bij een incident in september 2024 en poging tot zware mishandeling bij een tweede incident in februari 2025.

Geen noodweer

De rechtbank oordeelde dinsdag dat bij beide incidenten sprake was van voorwaardelijke opzet. Ook verwierp de rechter het beroep op noodweer. Bij het eerste incident was volgens de rechter geen sprake van een situatie waarin Meftah zichzelf moest verdedigen. Dat het slachtoffer boos naar hem keek, maakte dat niet anders. Ook bij het tweede incident vormde het slachtoffer volgens de rechtbank geen reële dreiging.

De rechter rekende het Meftah aan dat hij zich in korte tijd twee keer ernstig heeft misdragen en dat de slachtoffers daarbij pijn en angst hebben ervaren. De slachtoffers ervaren nog altijd last van de incidenten. Ook vindt de rechter dat Meftah de ernst van zijn handelen nog altijd niet inziet. Dat de acteur naar eigen zeggen minder werk krijgt als acteur door de zaak, is volgens de rechter het gevolg van zijn eigen handelen en werd niet meegewogen bij het bepalen van de straf.

De rechtbank legde geen voorwaardelijke gevangenisstraf op, zoals het OM had geëist. Daarbij woog mee dat Meftah niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en na de twee incidenten niet opnieuw de fout in is gegaan.

Niet aanwezig

Meftah is vooral bekend van zijn rol als Komtgoed in de Videoland-serie Mocro Maffia. Ook speelde hij in Rippers. De acteur was niet aanwezig bij de uitspraak.