SANTA CLARA (ANP/RTR) - Nvidia, de belangrijkste chipverkoper ter wereld voor kunstmatige intelligentie, is in gesprek met Anthropic om in de beursgang van het AI-bedrijf te investeren. Dat vertellen twee ingewijden aan persbureau Reuters over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden.

Anthropic, bekend van chatbot Claude, wil volgens de bronnen tot 100 miljard dollar (86,2 miljard euro) ophalen. Daarmee zou de waardering van het bedrijf op ongeveer 2 biljoen dollar kunnen uitkomen. Een van de bronnen zei dat Nvidia overweegt tot 10 miljard dollar in de beursgang te steken. De ingewijden zeiden er wel bij dat de plannen nog worden besproken en kunnen veranderen.

Anthropic wilde geen commentaar geven aan Reuters en Nvidia heeft nog niet gereageerd op een verzoek. Eerder dit jaar diende het bedrijf documenten in voor een beursnotering in New York.

Het aantrekken van een kapitaalkrachtige investeerder als Nvidia kan het vertrouwen van beleggers in de beursgang vergroten.