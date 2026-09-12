Rallyduo hoopt koploper World Baja Cup te naderen

Mitchel van den Brink en Bart van Heun rijden dit weekend hun derde World Baja Cup-wedstrijd van het seizoen. In de Baja Aragón gaat het duo van Eurol Rally Sport op jacht naar de koppositie in het wereldkampioenschap.

Na de winst in Griekenland en Italië willen Mitchel en Bart ook in Spanje de maximale score behalen. Het duo rijdt in de Challenger-klasse in een Can-Am van South Racing. De Baja Aragón telt drie klassementsproeven. Zaterdag staan er twee proeven (151 kilometer en 180 kilometer) op het programma. Zondag volgt er nog één special, de 151 km lange proef die ook zaterdag wordt verreden.

De 24-jarige rallyrijder uit Harskamp kijkt uit naar de rally rond Teruel. ,,Vanmiddag starten we rond 18.00 uur met de proloog, die onze startpositie voor morgen bepaalt,’’ aldus Mitchel vanuit Teruel. De ‘race tegen de klok’ gaat over 6,5 kilometer.

Belangrijke punten

De Baja Aragón zou eigenlijk al in juli plaatsvinden, maar werd vanwege de grote kans op bosbranden op het laatste moment afgelast. ,,Gelukkig heeft de organisatie deze Baja opnieuw weten in te plannen, waardoor we belangrijke punten voor het World Baja Cup-kampioenschap kunnen gaan scoren,’’ aldus Mitchel. De Baja Aragón staat bekend als een van de drukst bezochte rally’s van Europa en kent een sterk en competitief deelnemersveld. We kijken erg uit naar de wedstrijd, die 480 kilometer aan special stages telt en wordt verdeeld over twee rallydagen.’’ Mitchel van den Brink en Bart van Heun strijden in de T3-categorie (Challenger) tegen 17 andere equipes. Het duo is met het beste materiaal van South Racing favoriet voor de overwinning. ,,Vanaf dit evenement mogen we de komende vier Baja’s uitkomen met de factory Can-Am,’’ zo vertelde Mitchel vanmiddag. ,,Veel dank aan South Racing voor het vertrouwen!’’

Koploper ontbreekt

In het Challenger-klassement van de World Baja Cup hebben de mannen van Eurol Rally Sport 49 punten achterstand op koploper Al-Wahaibi. De coureur uit Oman, die al vier rally’s van de noodzakelijke zes heeft gereden, ontbreekt dit weekend in Spanje. ,,We hopen onze achterstand te verkleinen en krijgen dan de koppositie in het klassement ook in het vizier,’’ aldus Mitchel aan de vooravond van de rally, die zondag in het begin van de middag eindigt.

Tekst: Eurol Rally Sport - Foto: Eurol Rally Sport