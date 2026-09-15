Bronnen: olie-export vanuit Saudische haven Yanbu opgeschort

YANBU (ANP/RTR) - Het laden van olie in de Saudische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort. Dat melden scheepvaartbronnen aan persbureau Reuters. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding wordt normaal olie vervoerd van de Perzische Golf naar de havenstad aan de Rode Zee om vanuit daar geëxporteerd te worden.

De pijpleiding was de afgelopen maanden belangrijker geworden, omdat daarmee de Straat van Hormuz kon worden omzeild. Dagelijks gingen zo'n 4 miljoen vaten olie via de pijpleiding naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt er 4 procent van het wereldwijde olieaanbod weg.

Reuters meldde afgelopen weekend al op basis van bronnen dat er maar voor een paar dagen aan exportvoorraad in Yanbu voor handen was.

De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3 procent tot ruim 108 dollar per vat.