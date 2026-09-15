Aanklagers eisen geen doodstraf tegen zoon Rob Reiner

Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner. Dat heeft hoofdaanklager Nathan Hochman dinsdag bekendgemaakt.

Volgens Hochman is het besluit genomen na "een grondige beoordeling", waarbij zowel verzwarende als verzachtende omstandigheden zijn meegewogen. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating krijgen.

Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon wordt vervolgd voor twee moorden met voorbedachten rade. Hij heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.

Reiner heeft volgens The New York Times een geschiedenis van ernstige psychische problemen en drugsverslaving. Hij werd op verschillende momenten gediagnosticeerd met schizofrenie en een schizoaffectieve stoornis. In de weken voor zijn arrestatie zou hij volgens een ingewijde problemen hebben gehad na een wijziging in zijn medicatie.