AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar meer verkocht en zag de omzet en winst stijgen. Volgens het bedrijf steeg het totale verkoopvolume met 1,6 procent tot 142,8 miljoen hectoliter.

Die verkoopgroei is te danken aan hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. In Europa daalde de verkoop licht, met 0,6 procent. In Noord- en Zuid-Amerika zakte het verkoopvolume met 3,4 procent. Europa en de beide Amerika's zijn de belangrijkste markten voor Heineken.

De omzet ging met 2,7 procent omhoog tot 14,8 miljard euro. Daarbij werd een nettowinst behaald van meer dan 1,2 miljard euro. Dat is ruim 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Vanaf 1 oktober krijgt Heineken de Braziliaan Rafael Oliveira als nieuwe topman. In juni maakte Heineken bekend Oliveira te benoemen tot opvolger van Dolf van den Brink, die eind mei aftrad.