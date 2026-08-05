Een man van wie wordt vermoed dat het gossipblogger Perez Hilton is, is dinsdag naar een ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten in Miami waren massaal uitgerukt, omdat ze verschillende meldingen hadden gekregen dat iemand zichzelf live op social media iets aandeed, melden Amerikaanse media.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat de persoon in veiligheid is gebracht en in een ziekenhuis medische zorg krijgt. Omwonenden vertelden aan NBC6 dat zij vermoedden dat het om Hilton ging.

De 48-jarige Hilton maakte begin deze eeuw furore met zijn blog waarop hij met name misstappen van talloze sterren besprak.