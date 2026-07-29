Brouwers verkopen minder bier, sector 'zwaar onder druk'

DEN HAAG (ANP) - Brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. Volgens brancheorganisatie Nederlandse Brouwers staat de biersector "zwaar onder druk". De brouwers vrezen dat de aangekondigde verhoging van de bieraccijns per 1 januari volgend jaar de terugloop zal verergeren.

De verkoop van alcoholhoudend bier lag van januari tot en met juni bijna 3 procent onder het niveau van een jaar eerder. Ten opzichte van 2024 zakte de verkoop ruim 5 procent.

Alcoholvrij bier wordt wel steeds populairder. In het eerste halfjaar werd er zo'n 8 procent meer alcoholvrij bier verkocht. De opmars van alcoholvrij bier gaat evenwel nog om kleinere hoeveelheden en voorkomt niet dat de bierverkoop achterblijft.