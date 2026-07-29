BTS zendt geen muziek in voor aankomende Grammy Awards

De Zuid-Koreaanse popgroep BTS stuurt geen muziek in voor de Grammy Awards van volgend jaar. Dat hebben de zeven leden van de groep in een gelijktijdig bericht op sociale media laten weten.

Het nieuws volgt op een eerdere aankondiging van de organisatie achter de prijzen, de Recording Academy. Vanaf 2027 zijn er een aantal nieuwe categorieën, waaronder Best Asian Pop Music Performance. Daar klonk eerder vanuit de industrie al kritiek op omdat werd gevreesd dat acts als BTS op die manier uitgesloten zouden kunnen worden bij de belangrijke algemene prijzen bij de ceremonie.

"We hebben besloten dit jaar niets in te zenden voor de Grammy's", luidt de vertaling van het bericht van de BTS-leden. "Ik hoop dat muziek gehoord en gewaardeerd kan worden om wat het is, in plaats van onderverdeeld te worden op basis van regio of taal", staat er verder.

Militaire dienstplicht

De zeven leden van BTS maakten dit jaar hun comeback na een pauze van enkele jaren. BTS laste een pauze in, omdat de mannen hun militaire dienstplicht moesten vervullen. In maart verscheen hun nieuwste album Arirang, dat in verschillende landen bovenaan de hitlijsten stond.

De afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat grote artiesten de belangrijke muziekprijzen boycotten. Zo boycotte de Canadese artiest The Weeknd de Grammy's nadat hij in 2021 geen enkele nominatie ontving.