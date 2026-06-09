BRUSSEL (ANP) - Meta moet van de Europese Commissie concurrerende AI-hulpmiddelen voorlopig gratis toegang geven tot WhatsApp. Brussel onderzoekt of de manier waarop het Amerikaanse techbedrijf andere AI-hulpmiddelen toegang tot het berichtenplatform verhindert, in strijd is met Europese mededingingsregels. Meta moet van Brussel toegang geven tot het onderzoek is afgerond.

"Vandaag verplichten we Meta om de toegang tot WhatsApp te herstellen voor concurrerende AI-assistenten, terwijl we onderzoeken of de beperkingen mogelijk in strijd zijn met de EU-mededingingsregels", stelt Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging).

Het onderzoek van de Europese Commissie loopt sinds december, nadat Meta in oktober nieuw beleid had ingevoerd. Omdat door de wijziging alleen Meta's eigen AI-hulpmiddel nog toegang tot het berichtenplatform had, stelde Brussel een onderzoek in. Meta liet sinds maart van dit jaar andere AI-hulpmiddelen wel weer toe tot WhatsApp, maar omdat bedrijven hiervoor moeten betalen is de situatie volgens Brussel niet veranderd.

Voorlopige maatregelen

De Europese Commissie overwoog eerder voorlopige maatregelen en daartoe is nu besloten. "In snel veranderende markten kan concurrentie verloren gaan lang voordat er een definitief besluit is genomen. Daarom blijven deze voorlopige maatregelen van kracht gedurende het hele onderzoek, om schade te voorkomen die vrijwel onmogelijk te herstellen zou zijn", aldus de Eurocommissaris.

Het besluit van Brussel verplicht Meta om AI-assistenten van andere bedrijven gratis toegang te geven tot de 'WhatsApp for Business API'. Voordat Meta het beleid veranderde konden bedrijven hiermee hun eigen systemen kosteloos koppelen aan Whatsapp for Business.

Meta moet binnen vijf werkdagen aan de eisen voldoen. De Europese Commissie kan bij weigering forse boetes opleggen.