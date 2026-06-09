Koning Willem-Alexander hielp dinsdagmiddag spontaan een handje mee in de keuken van een maatschappelijk buurtrestaurant in Amsterdam-Oost. Samen met koningin Máxima, de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender bezocht hij Resto VanHarte als onderdeel van het Duitse staatsbezoek aan Nederland.

In de kleine keuken van het buurtrestaurant spraken de koning en Büdenbender met een aantal medewerkers over het initiatief, waar buurtbewoners elke dinsdag kunnen aanschuiven voor een maaltijd. Na een kort gesprek over hun motivatie om bij Resto VanHarte te gaan werken, vroeg de koning wat er gemaakt moest worden of hij en de bondspresidentsvrouw daarbij konden helpen.

Blijkbaar was dat niet helemaal opgenomen in het programma, want de adjudant van de koning reageerde verbaasd en riep lachend dat "dit niet in het programmaboekje" stond. Nadat mevrouw Büdenbender om een schort vroeg, bond ook de koning een rood exemplaar om en gingen zij aan de slag.

Trein

"Zoals u misschien wel weet, werken we in de keuken als een trein", legde medewerker Ruben uit. Daarop ging de koning aan het begin van de 'trein' staan en gaf hij lachend de lege bakjes door aan de volgende. "Dit had u niet verwacht, hè? Ik werk mee en doe niks", zei de koning lachend tegen de Amsterdamse locoburgemeester, die stond toe te kijken. Toch schepte hij ook wat poffertjes op de borden.

Het koningspaar en het bondpresidentieel paar schoven aansluitend aan bij nog weer andere medewerkers en bezoekers van het restaurant om verder te praten. Ze hoorden er meer over hoe het initiatief landelijk onder meer een rol speelt in het terugdringen van eenzaamheid. Via het Oranje Fonds bezocht koningin Máxima al eerder andere locaties van Resto VanHarte.