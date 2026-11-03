BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft goedkeuring aan de overname van Ceconomy, het Duitse moederconcern van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, door het Chinese webshopbedrijf JD.com. JD.com kondigde vorig jaar aan het in Düsseldorf gevestigde Ceconomy te kopen voor ongeveer 2,2 miljard euro. Ceconomy wordt sinds dit jaar geleid door de Nederlander Remko Rijnders.

De Commissie deed eerder diepgaand onderzoek naar de overname om te kijken naar mogelijke oneerlijke voordelen rond de deal door Chinese staatssteun voor JD.com. Daar zijn nu voldoende remediemaatregelen en waarborgen tegen gegeven. Brussel gaat daarom akkoord onder de zogeheten Foreign Subsidies Regulation, waarmee de laatste openstaande wettelijke goedkeuring is verkregen.

Ceconomy is de grootste elektronicaketen van Europa met ongeveer 50.000 werknemers en 1067 winkels per eind september. In Nederland zijn er meer dan vijftig MediaMarkt-winkels.

24 miljard euro

Het gaat onder meer om garanties dat JD.com geen voorkeursbehandeling geeft aan Ceconomy rond bijvoorbeeld financiering en logistieke diensten ten opzichte van andere verkopers op zijn platforms.

"Onze samenwerking met JD.com wordt werkelijkheid en een nieuw hoofdstuk staat op het punt te beginnen", zegt Rijnders, die eerder financieel directeur van het bedrijf was. Ceconomy was afgelopen boekjaar, dat liep tot eind september, goed voor een omzet van 24 miljard euro. Bij de overname vallen geen ontslagen en worden geen vestigingen gesloten.

JD.com stelt Ceconomy te willen ondersteunen bij het versnellen van zijn groei, verdere versterking van de concurrentiepositie in Europa en bij innovatie in een veranderende retailmarkt.