Het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt in het Zeeuwse Kapelle moet op 20 mei 2028, de geboortedag van de schrijfster, opengaan als culturele en maatschappelijke ontmoetingsplek. Het pand aan het Kerkplein is officieel overgedragen aan Stichting Bij Annie Thuis, meldt de stichting.

In het geboortehuis moeten onder meer culturele activiteiten, een sociale lunchroom en werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen. Ook de piano van componist Harry Bannink, met wie Schmidt jarenlang samenwerkte, krijgt een plek in het project.

De stichting gaat de komende tijd verder met de plannen voor de verbouwing en verduurzaming van het pand. Voor de werkzaamheden en inrichting is nog aanvullende financiering nodig. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door crowdfunding en donaties.