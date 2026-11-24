STRAATSBURG (ANP) - Nederland laat de uitgaven dit en volgend jaar te snel oplopen, stelt de Europese Commissie in haar najaarsprognose 2026 van de EU. Daarmee houdt Nederland zich niet aan de afspraken over stijging van de netto-uitgaven die het kabinet eerder met de Europese Unie maakte. Nederland moet maatregelen nemen om zich alsnog aan de begrotingsafspraken te houden.

Nederland heeft met de EU afgesproken dat de netto-uitgaven dit jaar met maximaal 4,7 procent mogen toenemen. Brussel heeft berekend dat dit uitkomt op 5,2 procent. Voor 2027 mogen de netto-uitgaven maximaal 3,5 procent stijgen, maar de Commissie verwacht dat dit op 4,7 procent uitkomt.

De afwijking van 2026 en 2027 komt voor Nederland uit op een toename van 0,7 procent van de omvang van de economie, terwijl in de EU een maximum van opgeteld 0,6 procent is toegestaan. Het is aan Nederland zelf om maatregelen te nemen.

Overheidstekort

Het Nederlandse overheidstekort blijft met 2,1 procent in 2027 onder de maximaal toegestane 3 procent van de omvang van de economie, zo raamt Brussel. Ook de staatsschuld blijft in 2027 met 46,5 procent onder de 60 procent, zoals in het Europese Groei- en Stabiliteitspact is afgesproken. De regels voor de stijging van de uitgaven moeten ervoor zorgen dat dit ook op de lange termijn zo blijft.

Het overheidstekort van alle EU-lidstaten samen stijgt van 3,1 procent van de omvang van de economie in 2025, naar 3,6 procent dit jaar en komt in 2027 uit op 3,7 procent. Van de 27 lidstaten zullen er dit jaar twaalf een tekort van meer dan 3 procent hebben, zo blijkt uit de najaarsprognose. Brussel verwacht dat dit aantal in 2028 kan oplopen naar zestien lidstaten.

Staatsschuld

De staatsschuld van alle 27 lidstaten stijgt van 82,6 procent in 2025 naar 83,9 procent in 2026. In 2027 komt de schuld naar verwachting uit op 84,7 procent van de omvang van de economie. Meer dan de helft van de lidstaten overschrijdt dit jaar de maximaal toegestane staatsschuld van 60 procent.

Vier lidstaten komen dit en volgend jaar uit op een staatsschuld van boven de 100 procent. Het gaat om België, Frankrijk, Italië en Griekenland.