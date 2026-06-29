Brussel: Nederland overtreedt mogelijk internationale treinregels

BRUSSEL (ANP) - Brussel heeft aan Nederland laten weten dat het mogelijk in overtreding is met EU-regels voor internationaal treinverkeer vanwege de dominante positie van de NS. Dat meldt de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de EU, maandag.

Nederland geeft de NS voorrang boven andere vervoerders "wanneer de capaciteit van het Nederlandse spoorwegnet onvoldoende is om aan alle vraag naar treinverbindingen te voldoen", schrijft de Commissie. Daarmee creëert Nederland ongelijke toegang op het Nederlandse spoorwegnet tussen de NS en andere internationale vervoerders. Hierdoor kan de NS "zijn dominante positie behouden of versterken", aldus de Commissie.

Volgens EU-mededingingsregels is het lidstaten verboden om bedrijven speciale of exclusieve rechten te verlenen die hun marktpositie bevorderen.

Het gaat nog om een formele waarschuwingsbrief die vanuit Brussel aan Nederland is gestuurd. Nederland kan nu bewijs aanleveren om aan te tonen dat het niet in overtreding is.