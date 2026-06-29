Thais staatsbezoek aan Frankrijk begonnen

De Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote Brigitte Macron hebben de Thaise koning Maha Vajiralongkorn en koningin Suthida ontvangen in Parijs. Het Thaise koningspaar brengt de komende dagen een staatsbezoek aan Frankrijk.

De Thaise koning en koningin werden maandagmiddag ontvangen met een welkomstceremonie op de binnenplaats van het Hôtel des Invalides in Parijs. Macron en zijn echtgenote ontvangen het koningspaar daarna voor een bijeenkomst in het Élysée-paleis. De eerste dag wordt maandagavond afgesloten met een staatsbanket.

Het Thaise staatsbezoek aan Frankrijk duurt nog tot 2 juli. Het vindt plaats in het kader van 170 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Thailand en Frankrijk. Het Thaise koningspaar wordt tijdens het bezoek vergezeld door hun dochter, prinses Sirivannavari Nariratana Rajakanya. Begin deze maand overleed hun oudste dochter, prinses Bajrakitiyabha, op 47-jarige leeftijd. Ze leed aan een hartaandoening en lag al ruim drie jaar in een ziekenhuis in coma.