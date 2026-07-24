Brussel niet eens met gronden nieuw VS-handelstarief voor EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is het niet eens met de gronden waarop de Verenigde Staten nieuwe handelstarieven instellen, ook voor de EU. Als reden voor de nieuwe importheffingen voeren de VS het uitblijven van actie aan tegen de handel in goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd.

"De EU heeft al robuuste regels inzake dwangarbeid. We verwerpen ten stelligste het idee dat de EU zou kunnen bijdragen aan het wereldwijde probleem van dwangarbeid", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag.

De EU verwacht van de VS dat zij zich houden aan de eerder gemaakte handelsafspraken, ook als het gaat om maatregelen na aanvullend onderzoek naar dwangarbeid. "Dit is essentieel om onze respectievelijke markten de broodnodige stabiliteit en voorspelbaarheid te blijven bieden", aldus de commissiewoordvoerder. "In onze contacten met de VS hebben we herhaaldelijk benadrukt dat de EU geen bron van industriële overcapaciteit is en niet het probleem vormt, maar juist onderdeel is van de oplossing."