Duitse voetbalbond bevestigt aanstelling Klopp als bondscoach

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse voetbalbond DFB heeft de aanstelling van Jürgen Klopp als bondscoach bevestigd. De oud-trainer van Liverpool tekende een contract tot en met het WK van 2030. De 59-jarige Duitser is de opvolger van Julian Nagelsmann, die drie weken geleden na een teleurstellend WK vertrok. Pepijn Lijnders, die eerder assistent was van Klopp bij Liverpool, wordt een van de assistenten bij Duitsland.

De aanstelling van Klopp zat er al enige tijd aan te komen. De trainer en de DFB werden het eerder al eens met Red Bull, waar Klopp sinds begin 2025 hoofd voetbalzaken was. De nieuwe bondscoach en de bond toonden zich in de afgelopen periode ook al meerdere keren positief over de gesprekken die zij voerden.

Klopp was trainer van FSV Mainz en Borussia Dortmund, voordat hij tussen 2015 en 2024 eindverantwoordelijke was bij Liverpool. Met de Engelse club veroverde hij onder meer een landstitel en de Champions League in 2019.

Duitsland werd in de zestiende finale van het WK na strafschoppen uitgeschakeld door Paraguay. De volgende wedstrijd van de nationale ploeg is op 24 september. Dan is Oranje in de Nations League de tegenstander. Bij het Nederlands elftal stapte bondscoach Ronald Koeman op na de uitschakeling in de zestiende finales.