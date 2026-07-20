Brussel schort boetes methaanregels energie-import op tot 2030

BRUSSEL (ANP) - Tot 2030 hoeven EU-lidstaten geen boetes te geven aan bedrijven die zich niet houden aan nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moeten bedrijven die olie en gas importeren zich aan die regels houden. De Europese Commissie adviseert maandag sancties bij overtredingen uit te stellen.

Aanleiding voor de herziening is de oorlog in het Midden-Oosten en het sluiten van de Straat van Hormuz. Daardoor is de levering van olie en gas minder zeker geworden. De methaanregels mogen niet ook nog eens een "belemmering vormen voor de import", aldus de Commissie.

Vanaf volgend jaar moeten bedrijven die olie en gas importeren naar de EU gedetailleerd vastleggen hoeveel methaan ze uitstoten. Die regels gelden al voor olie- en gasbedrijven die leveren binnen de EU. De EU importeert het grootste deel van haar energie van buiten Europa. Uit angst dat de leveringszekerheid van olie en gas in gevaar komt, stelt het dagelijkse bestuur van de EU nu voor de regels te versoepelen.

Nog geen sancties

De methaanregels blijven wel in stand, maar de sancties die erop volgen worden niet van kracht van 2027 tot en met 2029, aldus de Commissie. Ook mogen bedrijven minder gedetailleerd aantonen hoe de methaanuitstoot wordt vastgelegd en gemonitord.

Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, hadden opgeroepen tot opschorting van de methaanregels vanwege de mogelijke invloed op de leveringszekerheid van olie en gas.

Methaan is een broeikasgas dat vrijkomt bij de productie van olie en gas en draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. Om methaanuitstoot in kaart te brengen en te kijken waar die mogelijk kan worden teruggedrongen, voerde de EU in 2024 de methaanregels in.