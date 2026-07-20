Invictus Games van prins Harry voor het eerst in Azië

De Invictus Games, het sportevenement voor veteranen dat door de Britse prins Harry is bedacht, zal in 2029 plaatsvinden in de Zuid-Koreaanse stad Daejeon. Dat maakte de stichting maandag bekend. Het evenement zal daarmee voor de eerste keer in Azië plaatsvinden.

"Als eerste Aziatische land dat is geselecteerd om de Games te organiseren, markeert Zuid-Korea een boeiend nieuw hoofdstuk in ons streven om ervoor te zorgen dat meer gewonde, geblesseerde en zieke militairen en veteranen - waar ze ook wonen - kunnen profiteren van de kracht van sport en de kracht van de Invictus-gemeenschap", stelt de voorzitter van de Invictus Games Foundation.

Ook de Deense stad Aalborg en San Diego in de Verenigde Staten hadden interesse getoond om het evenement in 2029 te organiseren.

De komende editie van de Invictus Games is volgend jaar in de Britse stad Birmingham. Het sportevenement voor gewonde en zieke veteranen bestaat sinds 2014.